Минтранс России хочет упорядочить размещение придорожных объектов сервиса

Минтранс России предложил упорядочить размещение объектов дорожного сервиса (ОДС) вдоль автодорог. Информация опубликована на сайте министерства.

Законопроект призван упорядочить размещение АЗС, гостиниц, мотелей, стоянок, гостиниц и других объектов и привести их к единым стандартам.

Согласно законопроекту, вдоль автомобильных дорог первой категории (имеющих высокую интенсивность движения и скоростной режим) предлагается размещать объекты дорожного сервиса исключительно в составе многофункциональных зон. Это позволит минимизировать количество примыканий к таким автодорогам и уменьшить вероятность снижения скоростного режима, возникновения ДТП.

Также предлагается урегулировать вопрос размещения мобильных ОДС (фуд-траков, мобильных АЗС). Сейчас законодательно не предусмотрена возможность размещения мобильных ОДС на площадках отдыха у автодорог, на стоянках.

Еще закон предусматривает возможность проведения владельцем автодороги работ по обустройству МФЗ примыканиями, площадками отдыха, резервированию мощностей инженерных коммуникаций. По задумке министерства, это позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов при создании ОДС, но и обеспечит все автодороги минимальным перечнем услуг.

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