За 20 лет доля россиян, которые занимают деньги, сократилась с 62% до 44%

За последние 20 лет доля россиян, которые занимают деньги, сократилась с 62% до 44%. На сегодняшний день заядлыми заемщиками себя называют 13% (в 2004 году — 14%), или каждый восьмой. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Периодическими заемщиками («редко, но иногда бывает») сегодня называют себя 31% россиян, тогда как еще в 2004 году к ним можно было отнести каждого второго — 48%.

Исследователи предположили, что наибольший риск оказаться в «долговой яме» у граждан с низкими доходами. Каждый пятый в этой группе берет кредиты постоянно (19% против 2—4% россиян с хорошим и средним материальным положением). Регулярными должниками также чаще оказываются граждане со средним образованием (10%).

Опыт взятия денег в долг обусловлен возрастом, уровнем материального положения и местом проживания. Наиболее активные заемщики — россияне 25—59 лет (25—34 года — 54%, 35—44 года — 50%, 45—59 лет — 46%), с плохим и очень плохим материальным положением (53%), а также проживающие в селах (51%).

Более половины россиян признались, что практически никогда не берут деньги в долг (56%, +20 процентных пунктов с 2004 года). Чаще других займов избегают те, у кого, вероятно, еще нет нужды в крупных тратах, и те, для кого они уже неактуальны, то есть молодые люди 18—24 лет (62%) и представители старшего поколения 60+ (67%). Еще одно объяснение — низкий уровень платежеспособности этих групп и потенциальные сложности с возвратом. Практически никогда не занимают деньги также граждане, довольные своим достатком (66%), и жители столиц (64%).

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