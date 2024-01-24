Зерновой союз: США введут запрет на импорт российского продовольствия

США неформально введут запрет на импорт сельскохозяйственной продукции России и будут стремиться, чтобы к нему подключились другие страны. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на комментарий вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута о последствиях принятия нижней палатой конгресса США No Russian Agricultural Act.

— Позиция у США будет такая — «Хотите получать американскую продукцию на каких-то особых условиях, отказывайтесь от российской продукции». Фактически новый акт — это санкции США, стремление ограничить экспорт российской сельхозпродукции, выдавить Россию с мирового агрорынка, — заявил он.

По словам Корбута, No Russian Agricultural Act касается не только зерна, а практически всей сельхозпродукции. Он отметил, что США прежде всего нацелены на государства юга, которые являются основным рынком России. В их число входит и Африка, и страны Азии.

— Новый акт — попытка США вести не очень добросовестную конкурентную борьбу и влиять на геополитику. Но это не значит, что завтра все страны побегут к США и откажутся от российских поставок, — подчеркнул он.

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