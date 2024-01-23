Рустам Минниханов озвучил задачи для Минземимущества Татарстана

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Минземимуществу республики совместно с Управлением Росреестра и органами местного самоуправления закончить работу по выявлению собственников объектов недвижимости. Задачи он озвучил на коллегии министерства.

Также он призвал ответственных уделить особое внимание объектам капитального строительства и решить проблему с государственным и муниципальным имуществом, которое находится в аварийном состоянии. Речь идет о свыше 70 тыс. квадратных метров. Он предложил внести изменения в земельное законодательство.

Еще он отметил большую работу, которую провели в части кадастровой оценки объектов недвижимости.

взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

— Это доходы муниципалитетов, доходы республики. Правительству необходимо подготовить предложения по расширению перечня объектов капитального строительства, налогообложение которых осуществляется от кадастровой стоимости, — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Еще среди приоритетных задач татарстанский лидер назвал профилактику коррупции в области земельных и имущественных отношений, сокращение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, завершение работ по установлению границ населенных пунктов, кадастровый учет объектов недвижимости и введение единой системы с полным перечнем муниципального и государственного имущества.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».