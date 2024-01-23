Призовой фонд турнира по CS2 + Лазертаг в Казани составит $500 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Призовой фонд турнира по дисциплине CS2 + Лазертаг «Игр будущего» в Казани составит $500 тысяч. Об этом сообщают организаторы соревнований.

Победитель получит $175 тысяч. За второе место дадут на 75 тысяч меньше. Бронзовому призеру дадут $75 000. Команды, занявшие от 4-го до 8-го места, получат от $20 до $50 тысяч.

Турнир будет проходить в Казанской академии тенниса с 23 по 28 февраля. Соревнования состоят из группового этапа и плей-офф. В начале команды делятся на 2 группы по 4 команды, где все сыграют друг с другом по одному разу. На групповом этапе команды ждет две карты в CS2, одна — в лазертаг, побеждают те, кто наберет в сумме 2 или 3 очка по итогу виртуальной и реальной схватки.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В соревнованиях сыграют три российские команды Donstu Esports, Looking For 0rg и HOTU. Также за победу поборются казахстанский коллектив XGod, испанская команда Ramboot R10 и китайская Rare Atom. Еще двух участников анонсируют позднее.

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Айрат Назипов