«Управляют всем дети»: участникам «Движения первых» посоветовали искать поддержку у бизнеса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Накануне, 22 января, в Казани прошла встреча татарстанского Совета первых — органа детского самоуправления в республике — и заместителя председателя правления «Движения первых» Марата Закирова. О том, какие проекты реализовали в региональном отделении организации за прошлый год и какие цели оно ставит перед собой в дальнейшем, — в материале «Реального времени».

Совет в каждой школе

Как рассказала «Реальному времени» начальник методического отдела регионального отделения «Движения первых» Евгения Кустовская, Совет первых — это детское самоуправление. Такая структура есть в каждом регионе России в соответствии с требованием федерального центра. Однако в Татарстане ситуация уникальна: советы создали в каждом первичном отделении движения, то есть в 1034 школах, 96 колледжах и техникумах и 6 учреждениях дополнительного образования. Причем инициатива исходила от самих детей.

По словам Евгении Кустовсой, Советы первых созданы во всех школах и колледжах Татарстана. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На встрече присутствовали председатель и секретарь Совета первых в Татарстане, а также лидеры 12 направлений, в которых организация ведет работу. Все они — школьники до 18 лет. Ребята презентовали итоги своей работы за 2023 год. Встреча началась с того, что Марат Закиров отдал приготовленное ему место во главе стола одному из юных членов движения, а сам сел среди остальных ребят. «Управляют «Движением первых» дети», — объяснил он свое решение.

И это действительно так, стало ясно из выступлений юных докладчиков. Первой выступила председатель Совета первых Камилла Нуруллина. Она рассказала о том, как в Татарстане совсем недавно, в декабре, выбирали членов детского самоуправления. Для этого по всей республике были открыты участки голосования. Число избирателей — ими были школьники и учащиеся колледжей — превысило 20 тысяч человек. Марат Закиров оценил результаты и отметил, что подобные мероприятия помогают развивать у школьников культуру выборов.

Комментарии и рекомендации Марат Закиров дал каждому из выступавших, из-за чего беседа превысила установленный тайминг. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Экотурнир, экстремальные виды спорта и соревнования по фиджитал

Как рассказали на встрече лидеры направлений, в 2023 году в рамках направления «Экология и охрана природы» в Татарстане был реализован экологический турнир «Школьный кубок чистоты». Он проходил в три этапа: желающие приняли участие в командных соревнованиях по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов, онлайн-марафоне и квизе. Заявки подали 3,2 тысячи юных жителей республики. В этом году турнир состоится вновь, уже с новыми заданиями и этапами.

Помимо этого, татарстанский штаб организации провел 12 спортивных мероприятий. Самым ярким стал «Урам-тур», в рамках которого «Движение первых» совместно с парком «Урам» посетило пять городов Татарстана. В каждом прошли соревнования и мастер-классы по экстремальным видам спорта. Поучаствовали в них 400 детей и подростков.

Кроме того, в октябре прошлого года в Казани состоялся фиджитал-турнир «Игры первых». Соревнования проводились по трем дисциплинам: это фиджитал-футбол, ритм-симулятор и тактическая стрельба. За победу боролись 600 спортсменов из 23 регионов России. Турнир получил хорошие отзывы от участников, и было решено провести также региональные соревнования — они прошли в семи районах. Охват ребят был даже выше: интерес проявили 720 человек. В октябре этого года вновь планируется провести фиджитал-соревнования, но уже по дополнительным дисциплинам, например регби.

В 2023 году в Татарстане проекты реализовывались по всем 12 направлениям деятельности «Движения первых». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Без внимания не осталось волонтерское направление. В прошлом году региональный штаб «Движения первых» провел профильные смены для школьников, а также акцию «Маршруты добра». В рамках последней члены организации объездили 17 районов Татарстана. Участникам акции, число которых превысило 900 человек, рассказали о важности волонтерства. Кроме того, на платформе «Другое дело» был реализован проект, в рамках которого нужно было выполнять добровольческие задания — например, провести чаепитие с пожилым человеком. Победителей ждали призы.

Не забыли и о популяризации истории и воспитании патриотизма. Региональный штаб организации в рамках всероссийского проекта «Хранители» провел профильную смену совместно с «Юнармией». А осенью прошлого года «Юнармия» и «Движение первых» подписали соглашение о сотрудничестве. Как прокомментировал эти результаты Марат Закиров, «Движение первых» не должно вытеснять уже существующие организации для детей и подростков. Напротив, важно налаживать контакты и действовать сообща.

Отдельной темой обсуждения стала помощь детям и подростком в выборе будущей профессии. В прошлом году в республике проводили всероссийский проект «В гостях у ученого». Более 2,7 тысячи участников посетили 60 экскурсий в научные центры и на производства. География проекта включала в себя 35 районов Татарстана. В будущем планируется обучение детей и подростков финансовой грамотности и подготовке заявок для получения грантов.

Заместитель председателя правления призвал Совет первых искать партнеров проектов, а не рассчитывать только на денежную поддержку властей. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К слову, о грантах на встрече с Маратом Закировым говорили не раз. Сам заместитель председателя правления призвал Совет первых искать партнеров проектов, а не рассчитывать только на денежную поддержку властей.

— Очень важно, чтобы появлялись системные партнеры, которые постоянно находятся рядом с вами, из числа крупных предприятий, крупных организаций. Они и так рядом, многое делают, просто систематизировать надо. Гранты все не покроют, как бы этого ни хотелось, — заявил он.

Комментарии и рекомендации Марат Закиров дал каждому из выступавших, из-за чего беседа превысила установленный тайминг. Например, он отметил большой интерес детей и подростков к фиджитал и заявил, что сейчас «Движению первых» нужно определиться с наиболее доступными видами такого спорта, чтобы транслировать их на большое количество регионов. По его словам, одна из задач организации на этот год — провести ряд пилотных состязаний в разных субъектах России.

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Галия Гарифуллина