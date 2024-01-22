Биткойн упал ниже $40 тысяч впервые за 2 месяца

Биткойн сегодня продемонстрировал значительное снижение стоимости. По данным площадки Coindesk, цена криптовалюты опустилась ниже отметки $40 тысяч впервые с 3 декабря 2023 года.



Стоимость биткойна резко упала в ходе торговой сессии. По состоянию на 22:26 мск, цена криптовалюты снизилась на 4,34% и составила $39,859 тысяч за единицу.

Несмотря на падение, биткойн все же продемонстрировал кратковременное восстановление. Через несколько минут, к 22:29 мск, его стоимость выросла до $39,908 тысяч.

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Маргарита Головатенко