Новости экономики

23:26 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Биткойн упал ниже $40 тысяч впервые за 2 месяца

22:47, 22.01.2024

Биткойн сегодня продемонстрировал значительное снижение стоимости. По данным площадки Coindesk, цена криптовалюты опустилась ниже отметки $40 тысяч впервые с 3 декабря 2023 года.

Стоимость биткойна резко упала в ходе торговой сессии. По состоянию на 22:26 мск, цена криптовалюты снизилась на 4,34% и составила $39,859 тысяч за единицу.

Несмотря на падение, биткойн все же продемонстрировал кратковременное восстановление. Через несколько минут, к 22:29 мск, его стоимость выросла до $39,908 тысяч.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть695
  • Нижнекамскнефтехим113.75
  • Казаньоргсинтез108.3
  • КАМАЗ199.6
  • Нижнекамскшина83.3
  • Таттелеком1.102