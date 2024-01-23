Татарстанский оператор железнодорожных перевозок потратит на охрану своих маршрутов 83 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», оператор пригородных железнодорожных перевозок АО «Содружество», на балансе которого имеется 38 составов электричек, работающих на 117 маршрутах Татарстана, собирается потратить на обеспечение транспортной безопасности 83,4 млн рублей.

Подрядчику предстоит следить за порядком и охранять маршруты не только на территории Татарстана, но и в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Башкортостане, Пермском крае и Свердловской области.

На каждом посту должны дежурить по три сотрудника, один из которых будет являться руководителем, еще один — работником группы быстрого реагирования (ГБР), и последний — досмотрщиком.

В их задачи будут входить: воспрепятствование проникновению на транспортное средство лиц, совершающих или подготавливающих совершение актов незаконного вмешательства; досмотр транспортных средств на конечной станции, досмотр физических лиц разного пола на границе зоны транспортной безопасности ТС ручным контактным способом.

Оказывать услуги нужно с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

ППК АО «Содружество» — одна из крупнейших пригородных пассажирских компаний России. Она была создана в октябре 2009 года с уставным капиталом в 300 тысяч рублей и первоначально осуществляла деятельность в качестве агента ОАО «РЖД» по оформлению билетов. Уже с 1 января 2011 года выполняет функции перевозчика. Сейчас в «Содружестве» работают 496 человек.



Компания осуществляет пассажирские перевозки ж/д транспортом в пригородном сообщении на территории двух федеральных округов: Приволжском и Уральском. Полигон обслуживания включает девять субъектов: Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Башкирию, Марий Эл, Мордовию, Пермский край, Кировскую и Свердловскую области.



Акционером «Содружества» является РЖД (49,33%). Кроме того, еще по 25,33% уставного капитала принадлежит МЗИО Татарстана и Минимуществу Удмуртии. Стоит отметить, что по итогам 2021 года компания получила выручку в 761,3 миллиона рублей.

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Максим Кокунин