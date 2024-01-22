По факту гибели рабочего на заводе в Набережных Челнах возбудили уголовное дело

По факту гибели рабочего на территории Камского металлургического комбината «ТЭМПО» возбуждено уголовное дело по статье 143 ч. 2. (нарушение требований охраны труда). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Дело находится на контроле городской прокуратуры. Ведомство потребовало возбудить уголовное дело после того, как были выявлены нарушения на предприятии.

Трагедия произошла ранним утром 9 января на складе сыпучих материалов. Во время их выгрузки из вагонов произошел обрыв стропы «мягкого контейнера», которым придавило рабочего. Он скончался на месте происшествия.



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