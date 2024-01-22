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В Казани пробки достигли 10 баллов

15:20, 22.01.2024
В Казани пробки достигли 10 баллов
Фото: скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

В Казани пробки достигли 10 баллов. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс Карты».

Затрудненное движение наблюдается в центре города, а именно на улицах Петербургской, Спартаковской, Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной, Московской, Габдуллы Тукая. А также на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Вишневского, Достоевского, Космонавтов и Юлиуса Фучика, Кул Гали.

В Авиастроительном районе движение затруднено на участках на улицах Беломорской, Ленинградской, Прежевальского и Камчатской.

На дорогах Казани наблюдается более 10 аварий.

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АвтоПроисшествия Татарстан
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