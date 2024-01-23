Аналитики назвали самые необычные вакансии в России

Самыми необычными вакансиями, которые предлагают российские работодатели, стали художник по росписи медведей, чайный сомелье и продавец зефирных цветов. Это в ходе исследования выяснили аналитики «Авито Работы».

Старшего художника для росписи коллекционных фигурок ищут в Москве. Работнику предлагают зарплату до 120 тысяч рублей, возможность карьерного роста и интересный кейс в портфолио. От кандидата ожидают наличия таланта, опыта работы от трех лет и опыта оформления различных изделий.

Стажер на позицию чайного сомелье требуется в Северной столице России. Предлагаемый ежемесячный доход такого сотрудника составляет 80 тысяч рублей. Помимо этого, работодатель гарантирует обучение, сменный график и проценты от продаж. Соискателя должны отличать внимательность, коммуникабельность, грамотная речь и любовь к своему ремеслу.

Еще одна необычная вакансия, которая появилась в Санкт-Петербурге, — это продавец зефирных цветов. Сотрудник сможет зарабатывать до 70 000 рублей в зависимости от выполнения плана продаж. Кандидат на такую должность должен иметь опыт в сфере продаж и/или обслуживания, а также быть общительным и вежливым. В свою очередь, компания берет на себя обучение, а также предоставляет корпоративные скидки и оплату мобильной связи.

Фуд-флорист требуется в кондитерскую мастерскую в Екатеринбурге. Опыт работы не обязателен: компания обучит сбору подарочных букетов из фруктов, сладостей, колбасы, раков и других продуктов. Сотруднику обещают доход до 40 000 рублей в месяц при свободном графике.

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