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Система здравоохранения Казани работала в штатном режиме, несмотря на снегопады

11:15, 22.01.2024

Система здравоохранения в Казани, несмотря на погодные условия, работала в штатном режиме. Об этом рассказал на оперштабе по уборке снега замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Подъездные пути к стационарам были очищены с приоритетным статусом. Затруднений с госпитализацией пациентов не наблюдалось. Амбулаторное звено города также отработало в установленном порядке, график работы не менялся, — заявил он.

Жаворонков отметил, что все вызовы медицинских работников на дом обслужены в 100%-м объеме.

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Галия Гарифуллина
ОбществоМедицина Татарстан
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