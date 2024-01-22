Казанцев призвали не бросать автомобили на обочинах и трамвайных путях

Жителей Казани призвали не оставлять свои автомобили под контактной сетью троллейбусов, на трамвайных рельсах и обочинах. С такой просьбой на оперативном штабе по уборке снега выступил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По его словам, даже одна брошенная машина доставляет неудобство тысячам жителей Казани, сбивая работу всей маршрутной сети города.

Каждый такой случай отрабатывается с ГИБДД, но это занимает значительное время, добавил он.

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Галия Гарифуллина