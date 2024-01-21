Число пострадавших при ударе по Донецку возросло до 25

Количество человек, пострадавших при обстреле Кировского района Донецка, возросло до 25. Такие данные опубликовало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем telegram-канале.

— Ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц, — сказано в сообщении.



Напомним, ВСУ обстреляли рынок этим утром. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды. Изначально сообщалось о не менее 13 погибших, позже их число достигло 25. Удар по Донецку станет одной из тем обсуждения на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН 22 января.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина