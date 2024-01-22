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Сегодня в Казани ожидается до -17 градусов

06:25, 22.01.2024
Сегодня в Казани ожидается до -17 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от -15 до -17 градусов. На дорогах будет гололедица. Ожидается западный, юго-западный ветер с порывами 4—9 м/с.

В целом по республике прогнозируют от -13 до -18 градусов. Существенных осадков днем не ожидается. На дорогах сохраняется гололедица.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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