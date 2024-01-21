На участке трассы М-5 «Урал» в Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Татарстане, Оренбургской области и Башкортостане вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



Ограничение действует с 10.00 мск до 18.00 мск, но может быть продлено при сохранении неблагоприятных погодных условий.

Как уточняется, движение ограничили на участке км 1194+500 (н. п. Северное) по км 1456+000 (транспортная развязка в Уфу). Ограничение было введено из-за сложных погодных условий: сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада, ограничения видимости).

В Татарстане ограничение для всех видов транспорта продолжает действовать на трассе М-12. На автодорогах М-5 и М-7 движение ограничено для автобусов, грузовиков и такси.

Подробный список ограничений выглядит следующим образом:

М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа с 735 км по 1166 км (протяженность 426 км);

М-7 «Волга», подъезд к Ижевску и Перми с 0 по 28+916 км (протяженностью 28,9 км);

М-7 «Волга», подъезд к Кирову с 15+760 по 127,19 км (протяженностью 111,4 км);

М-5 «Урал» в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км);

М-5 «Урал» в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км);

М-12 «Восток» Москва — Казань на 1 участке с 684 по 834 км (протяженность 150 км);

Р-239, подъезд к аэропорту Казань с 0 по км 6,4 км (протяженностью 6,4 км);

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан с 10 по 399 км (протяженность 389 км);

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с 0 по 136 км (протяженность 136 км);

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск с 95 по 126 км (протяженность 31 км);

А-151 Цивильск — Ульяновск с 122 по 136 км (протяженностью 14 км).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова