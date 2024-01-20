Ограничение движения продолжает действовать на нескольких трассах в Татарстане
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан сообщает о продолжении действия временного ограничения движения на ряде автомобильных дорог в регионе. Ограничение касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легкового и грузового транспорта.
В частности, ограничение для всех видов транспорта продолжает действовать на трассе М-12. На автодорогах М-5 и М-7 движение ограничено для автобусов, грузовиков и такси.
Подробный список ограничений выглядит следующим образом:
- М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа с 735 км по 1166 км (протяженность 426 км);
- М-7 «Волга», подъезд к Ижевску и Перми с 0 по 28+916 км (протяженностью 28,9 км);
- М-7 «Волга», подъезд к Кирову с 15+760 по 127,19 км (протяженностью 111,4 км);
- М-5 «Урал» в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км);
- М-5 «Урал» в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км);
- М-12 «Восток» Москва — Казань на 1 участке с 684 по 834 км (протяженность 150 км);
- Р-239, подъезд к аэропорту Казань с 0 по км 6,4 км (протяженностью 6,4 км);
- Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан с 10 по 399 км (протяженность 389 км);
- Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с 0 по 136 км (протяженность 136 км);
- А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск с 95 по 126 км (протяженность 31 км);
- А-151 Цивильск — Ульяновск с 122 по 136 км (протяженностью 14 км).
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