Модернизация российского ЖКХ получит ежегодные инвестиции в 150 млрд рублей с 2025 года

С 2025 года модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России получит стабильное финансирование в размере 150 миллиардов рублей ежегодно. Такие планы были озвучены заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексеем Ересько.



Программа модернизации ЖКХ, рассчитанная до 2030 года, предполагает переход от негативного к позитивному балансу в обслуживании и обновлении коммунальных сетей. В настоящее время стареет около 3% сетей при обновлении только 2% ежегодно. Цель программы — преодолеть этот порог и обеспечить более быстрое обновление устаревших сетей.

Помимо бюджетных средств, планируется привлечь и частных инвесторов для реализации программы модернизации. Ересько подчеркнул, что это позволит обеспечить эффективное использование ресурсов и повысить качество обслуживания населения, сообщает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко