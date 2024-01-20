Аграрии России обеспечены семенами овощей на 60% к середине января

В середине января российские аграрии обеспечены семенами овощей открытого грунта примерно на 60%, сообщил Минсельхоз.

Закупка продолжается, особое внимание будет уделяться использованию отечественных селекционных достижений в предстоящей посевной кампании. Подготовка и закупка семенного материала продолжаются и будут активными до конца марта, подчеркивает Национальный союз производителей плодов и овощей. В ближайшие 6—7 лет отечественные семена займут значительное место в посевной кампании, прогнозируют эксперты.

Однако два крупных региона-производителя овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с нехваткой импортных семян томатов, моркови и лука перед посевной. Проблема обсуждалась на совещании в Минсельхозе, где представители регионов выразили обеспокоенность обеспеченностью семенами томата, моркови и лука. Заявки на поставку были отправлены во Францию и Венгрию, но ответа не последовало.

Тем не менее региональные министерства сельского хозяйства работают над формированием необходимого запаса семян для посевной кампании. Астраханская область, на которую приходится большая часть урожая томатов и треть лука в России, уже обеспечила до 70% потребности в ранних овощных семенах. Волгоградская область также активно работает над решением задачи.

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Маргарита Головатенко