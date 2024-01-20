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На главного тренера ХК «Нефтехимик» напали трое молодых людей

17:54, 20.01.2024

Утром 20 января на главного тренера хоккейного клуба «Нефтехимик» Олега Леонтьева напали трое молодых людей, когда он отправился за машиной, следует из заявления клуба.

В результате тренер был вынужден обратиться за медицинской помощью. Инцидентом занимаются правоохранительные органы.

Сейчас Олег Юрьевич чувствует себя хорошо. Завтра состоится матч «Нефтехимика» с «Адмиралом».

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоСпортХоккей Татарстан
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