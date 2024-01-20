На главного тренера ХК «Нефтехимик» напали трое молодых людей
Утром 20 января на главного тренера хоккейного клуба «Нефтехимик» Олега Леонтьева напали трое молодых людей, когда он отправился за машиной, следует из заявления клуба.
В результате тренер был вынужден обратиться за медицинской помощью. Инцидентом занимаются правоохранительные органы.
Сейчас Олег Юрьевич чувствует себя хорошо. Завтра состоится матч «Нефтехимика» с «Адмиралом».
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