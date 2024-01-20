«КОС-Синтез-УОР» обыграл «Штурм-2002» на встрече в Казани

Ватерполисты клуба «КОС-Синтез-УОР» одержали победу в 12-м туре соревнований, где встретились с командой «Штурм-2002» в плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани.



Игра была напряженной, но «КОС-Синтез-УОР» не оставил соперникам ни единого шанса. С самого начала матча команда продемонстрировала уверенную игру, забросив 4 мяча в первом тайме и еще 3 во втором.

Во второй половине игры «Штурм-2002» попытался вернуться в игру, сократив разницу в счете до двух мячей. Тем не менее «Синтез» продолжал лидировать, и к концу матча счет стал 14:9 в их пользу. Такой результат стал возможен благодаря точным голам Комарова, Махиянова и других игроков.

Эта победа стала второй для «КОС-Синтез-УОР» в новом году и подтвердила статус команды как одного из лидеров в своем дивизионе.

Следующие матчи команда проведет дома, встречаясь с командой из Белоруссии 26 и 27 января.

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Маргарита Головатенко