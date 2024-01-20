В приемные при избирательном штабе Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений

Более 12 тысяч предложений и пожеланий поступили с начала работы штаба, 9 января, в общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС.



Сопредседатель штаба, главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала, что большая часть посетителей приемной высказывают «простые слова поддержки, а не пожаловаться».

— С существенным отрывом в цифрах есть вопросы по мерам социальной поддержки, ЖКХ. Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу, но безусловно есть много предложений, как сделать жизнь лучше, — рассказала она.

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Маргарита Головатенко