Жители села Калмаш в Татарстане борются за дорогу — она оказалась в собственности частника

В Тукаевском районе Татарстана жители села Калмаш продолжают борьбу за свою улицу. Ранее грунтовая дорога на улице оказалась во владении предпринимателя, что вызвало негодование жителей. Теперь же администрация района предлагает им согласиться на сервитут — ограниченное право пользования чужой территорией. Однако жители считают, что этот компромисс не решит проблему, и не доверяют предпринимателю, сообщает Chelny-biz.ru.



Представитель жителей Антон Павонский рассказал, что сначала они надеялись на помощь администрации. Однако даже после встреч с представителями власти и их обещаний улица по-прежнему остается в собственности предпринимателя. Более того, теперь жителям предлагают платный проезд по сервитуту.

Ранее уже было установлено, что выделение земли предпринимателю прошло законно. Но жители сомневаются, что их интересы будут учтены в долгосрочной перспективе. Они считают, что без дороги у них фактически нет улицы. Межевание проводилось без учета мнения жителей, а архитектор и ПИЗО (палата имущественных и земельных отношений) допустили ошибку.

Теперь слушания по вопросу сервитута назначены на следующую неделю. Жители намерены отстаивать свои права и добиться полноценной передачи улицы в муниципальную собственность, чтобы обеспечить свободный доступ к своим домам.

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Маргарита Головатенко