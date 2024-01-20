Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа в Китай на 23% в 2023 году

Россия продолжает укреплять свои позиции ключевого экспортера энергоносителей в Китай. В прошлом году было поставлено 8 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 23% больше, чем в 2022 году. Это позволило России занять почетное третье место в списке крупнейших поставщиков СПГ для китайского рынка.



Стоимость российского экспорта СПГ составила около 5,2 млрд долларов, показав снижение на 24,6% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее Россия остается важным торговым партнером для Китая, обеспечивая стабильные поставки энергоресурсов.

Крупнейшими поставщиками СПГ в Китай являются Австралия и Катар, чьи объемы поставок значительно превышают российские.

Несмотря на некоторое снижение поставок в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем, общий объем экспорта СПГ из России в Китай за 2022 год составил 6,5 млн тонн, что говорит о надежности российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере.

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Маргарита Головатенко