В Татарстане после вмешательства прокуратуры сироту обеспечили жильем

В Алькеевском районе Татарстана после вмешательства прокуратуры сироту обеспечили жильем. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сироту внесли в список нуждающихся в жилье еще в 2019 году, однако квартиру ему так и не предоставили.

Прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении Министерства образования и науки Татарстана обеспечить сироту жилым помещением. Суд удовлетворил требования ведомства, и сироте предоставили квартиру.



В Татарстане дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей получили право на получение бесплатного дополнительного образования с 1 января. На время учебы детям также будут выплачивать пособие, размер которого устанавливает Кабмин Татарстана.



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Илина Хакимова