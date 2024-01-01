В Татарстане дети-сироты смогут получить дополнительное образование бесплатно

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей смогут получить право на получение бесплатного дополнительного образования с 1 января, следует из изменений в статью 8 закона об адресной социальной поддержке в республике.



Детям из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется право на обучение по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения.

На время учебы детям будут выплачивать пособие, размер которого установит Кабмин Татарстана.

Бавлинская городская прокуратура в ноябре разрешила ситуацию с получением сиротами жилья — в надзорное ведомство обратились четыре человека. Заявителей включили в список получателей жилья в 2015—2017 годах, но они так и не получили его. Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иски прокуратуры. Детям-сиротам предоставили благоустроенные квартиры.



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Маргарита Головатенко