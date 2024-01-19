Раис Татарстана: «Плохо очищенные дороги создают угрозу жизни и здоровью наших граждан»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать эффективную работу дорожных служб и жилищно-коммунальных служб в период неблагоприятных погодных условий в регионе. Такое поручение он дал на республиканском совещании в Доме правительства республики.



Он отметил, что с начала этой недели Татарстан оказался под влиянием активных атлантических циклонов. Сегодня погодные условия снова ухудшились, в ближайшие дни снегопад и метель с порывистым ветром продолжатся.

— Обильные снегопады стали причиной автомобильных аварий и заторов на трассах. Несвоевременные или плохо очищенные дороги и пешеходные зоны создают угрозу жизни и здоровью наших граждан. Выявлено 565 жалоб по поводу очистки дворов, тротуаров и автодорог от снега и наледи. А сейчас, в эти дни, их количество увеличится. Есть люди, которые сегодня сутками работают, и ничего сделать невозможно. Поэтому терпение, — приводит его слова пресс-служба раиса Татарстана.

«Самое главное — обеспечить проезд, чтобы везде проезд был» — заключил Минниханов. Он обратился к руководителям районов и городов и поручил им организовать питание работников дорожных служб.

— Очень серьезное внимание надо обратить на систему электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Все эти вопросы должны быть под нашим контролем, — отметил он.

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Маргарита Головатенко