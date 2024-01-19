Японский космический аппарат успешно приземлился на Луну

Японский лунный посадочный модуль SLIM успешно совершил посадку на поверхность естественного спутника Земли в пятницу по московскому времени, сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA). Это пятая страна в мире, чей аппарат приземлился на Луне после СССР, США, Китая и Индии.



Аппарат, разработанный Mitsubishi Heavy Industries совместно с JAXA, ставил своей задачей отработку технологии высокоточной посадки с точностью до 100 метров от запланированной точки. Он также изучал лунные кратеры и рельеф во время спуска.

SLIM приземлился в небольшом лунном кратере Сиоли, расположенном на видимой стороне Луны. Цель миссии — получение данных о химическом составе лунного грунта. Аппарат оснащен камерами. Он доставил на поверхность Луны пару микророверов, которые будут работать две недели.

Японский лунный посадочный модуль был запущен 7 сентября вместе с рентгеновским телескопом XRISM для изучения космического пространства с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.

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Маргарита Головатенко