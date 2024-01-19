В ДРКБ Татарстана пересадили почку пятнадцатилетней девочке

Врачи ДРКБ и специалисты-трансплантологи РКБ Татарстана спасли жизнь пятнадцатилетней девочке. На базе Детской республиканской клинической больницы они провели ей трансплантацию донорской почки, сообщает пресс-служба медучреждения.

В прошедшем году в ДРКБ поступила пациентка с хронической болезнью почек пятой стадии. Девочка на протяжении длительного срока получала заместительную почечную терапию, при которой выявились показания для выполнения трансплантации почки.

Во время подготовки к операции пациентка прошла углубленное диагностическое обследование, а также получила медикаментозную терапию. После этого девочке пересадили почку. Операция шла около четырех часов. Послеоперационный период пациентка провела в реанимационном отделении, где за ней наблюдали врачи. Пересаженная почка начала функционировать, и сейчас девочка чувствует себя удовлетворительно.

В подготовке и проведении операции трансплантации почки участвовали такие врачи, как хирурги, урологи, нефрологи, реаниматологи, анестезиологи, а также специалисты функциональной диагностики.

— Республика Татарстан имеет огромный опыт в области трансплантации органов у взрослых. На сегодняшний день данный уникальный опыт теперь есть у нас и в детской практике. Не менее важна реабилитация, которая заключается в постоянном врачебном мониторинге, включающем в себя дистанционное наблюдение на участке и контроль специалистов учреждения, — отметил заместитель главного врача по хирургической части Михаил Поспелов.

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Галия Гарифуллина