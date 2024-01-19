Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству зарегистрированных НКО

В Татарстане зарегистрировано 6 211 некоммерческих организаций (НКО). Республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе по их количеству, сообщил начальник управления Минюста России по Татарстану Максим Скирда.

Свыше двух тысяч относятся к религиозным организациям, 1,7 тысячи к общественным объединениям, 19 к региональным политическим партиям и 13 к казачьим обществам. Порядка 2,3 тысячи относятся к категории «Иные НКО».

— Перед органами юстиции стоит задача сделать все для удобства работы добросовестных НКО — модернизировать цифровые сервисы, упростить административное урегулирование и совершенствовать профильное законодательство, — сказал он.

В 2023 году в республике зарегистрировали 275 новых НКО. Чаще всего речь идет об образовательных НКО.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».