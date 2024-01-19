Свыше 4 тысяч нормативных правовых актов Татарстана поступило в федеральный регистр в 2023 году

В 2023 году для включения в федеральный регистр от Татарстана поступило 4 356 нормативных правовых актов. Об этом заявил начальник Управления Минюста России по Татарстану Максим Скирда.

— Это является одним из самых высоких показателей не только по ПФО, но в целом по стране. Первое место по округу, и второе место по стране, — сообщил он на коллегии Минюста Татарстана.

Ежегодно в республике растет количество проведенных правовых экспертиз нормативных правовых актов Татарстана. В 2021 году в регионе провели 2 700 экспертиз, в 2022-м — 3 667, в 2023-м — 4 307.

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