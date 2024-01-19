В 2023 году число заявок на отлов бездомных собак от казанцев упало на треть

За прошедший год количество заявок от казанцев на отлов безнадзорных собак упало на 32%. Случаи укусов в городе стали реже на 18%, сообщил на отчетном совещании по итогам работы за год председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполкома Василий Лысачкин.

По его словам, от казанцев в 2023 году поступило 4 197 заявок на отлов безнадзорных собак, тогда как годом ранее число заявок составляло 6 180. Суммарно в минувшем году в столице Татарстана были отловлены 3 557 тысяч бездомных животных. Кроме того, за 2023-й в Казани были зафиксированы 1 120 укусов. Годом ранее насчитывалось 1 373 таких случая.

В приютах на пожизненное содержание оставили 449 собак — специалисты заявили, что они могут быть опасны. 2 643 животных стерилизовали, вакцинировали и вернули в среду обитая в соответствии с федеральным законом. Еще 274 нашли новых хозяев.

Для отлова бездомных животных муниципальными властями в 2023 году были заключены контракты со специализированными организациями на общую сумму 32,7 млн рублей.

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Галия Гарифуллина