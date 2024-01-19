На трассах М-7 и М-12 в Татарстане заработали пункты обогрева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После закрытия трассы М-7 на 829-м километре в Пестречинском районе Татарстана выставили мобильный комплекс информирования и оповещения населения, а также передвижной пункт обогрева «Ковчег». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

На 760-м километре трассы произошло массовое ДТП. По этой причине на участке демонтировали металлические разделительные барьеры для разворота техники. На месте работают экстренные службы. Также на участок выдвинулись гусеничный снегоболотоход «Лось» и вездеход «Трэкол». Еще два вездехода «Садко» выехали на трассу М-7 в Пестречинском районе республики.

Другой мобильный пункт обогрева работает на автодороге М-12 в Кайбицком районе республики. Также на участке дежурят снегоход и автомобиль повышенной проходимости для буксировки с гибкой и жесткой сцепкой.

На автодороге А-151 в Дрожжановском районе республики выставили автомобиль повышенной проходимости для буксировки. Такой же транспорт дежурит на М-5 в Бавлинском районе.

С ухудшением погодных условий в Татарстане закрыли трассы М-7 и М-12 для всех автомобилей. Как регион переживает неделю снежного коллапса — в обзоре «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».