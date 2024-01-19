С января этого года родители не будут терять пособие по уходу за ребенком — Соцфонд РФ

С января 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода из декретного отпуска на работу, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда РФ по Республике Татарстан. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января этого года.



Причем декретнице не обязательно выходить на работу на полный рабочий день. «Новое правило работает и в случае, если мама выходит на неполный рабочий день, а также выполняет работу на работу на дому или в дистанционном режиме», — уточнили в пресс-службе отделения Соцфонда РФ по РТ. Кроме того, пособие сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком начал трудиться у другого работодателя.

«Максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих родителей составляет 40% от среднего заработка родителя», — напомнили в пресс-службе. «Минимальная выплата — 8,5 тыс. рублей в месяц, максимальная — 33,2 тыс. рублей. А с 1 февраля выплаты будут проиндексированы», — приводятся слова главы Отделения Социального фонда Татарстана Эдуарда Вафина.

Ранее пособие по уходу до полутора лет могли получать при условии, если родитель не выходит на работу и не получает зарплату, а занят уходом за ребенком. При выходе на работу на полный день выплату ежемесячного пособия прекращали.

Как сообщало «Реальное время», на недавней коллегии Минтруда РТ в Казани глава Комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов рассказывал, не сразу в Госдуме удалось добиться принятия этих правил. Некоторые депутаты хотели внести законопроект о том, чтобы ограничить рабочий день декретницы «максимумом в 60%", а значит, и заработная плата была бы не полной. В последний момент точку поставил президент страны Владимир Путин, разрешивший женщине в декрете трудиться и получать пособие в полном объеме».

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Луиза Игнатьева