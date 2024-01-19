Комитет земельных и имущественных отношений в Казани сменил адрес

Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета Казани переехал в новое здание в Приволжском районе. Теперь горожане смогут попасть на прием по адресу: ул. Роторная, 1.



Отделения в доме №5 по ул. Груздева и в здании №52/7 по ул. Баумана больше не функционируют, уточнили в пресс-службе мэрии Казани.

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Галия Гарифулллина