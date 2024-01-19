За сегодняшнее утро в Казани произошло 95 ДТП

19 января в ГИБДД Казани поступило 95 сообщений об авариях, рассказали в пресс-службе инспекции.

— На 11 часов 30 минут в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани уже поступило 95 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, — сказано в сообщении.

В связи с непогодой весь личный состав Госавтоинспекции столицы Татарстана вышел на дороги и улицы города. Инспекторы помогают участникам дорожного движения, дорожным службам, а также оказывают содействие в ограничении движения в рамках плана «Буран».

Напомним, мощный снегопад снова атаковал Татарстан. На этот раз беспрецедентная непогода будет держаться в республике как минимум до воскресенья. А пока здесь перекрывают трассы, задерживают пассажирские рейсы. Как регион переживает неделю снежного коллапса — в обзоре «Реального времени».

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Галия Гарифуллина