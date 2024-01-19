В Казани задержали сбившего двух студенток таксиста

В Казани водитель такси сбил двух студенток на улице Товарищеской. Он попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали судебные приставы, которые стали очевидцами наезда. Они же и задержали предполагаемого виновника ДТП.

— На служебном автомобиле судебные приставы направлялись на рабочее место. Стоя на светофоре, они увидели, как по встречной полосе на высокой скорости двигается автомобиль Kia Rio и сбивает двух девушек, переходивших дорогу. Увидев произошедшее, судебные приставы немедленно поспешили на помощь. Пострадавшими оказались две студентки. Судебные приставы сразу же вызвали экстренные службы, — рассказали в ГИБДД.

Задержанного таксиста передали в руки полицейских.

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