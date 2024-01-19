Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором «Почты России»

Сегодня состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с гендиректором «Почты России» Михаилом Волковым. На ней обсудили реализацию в республике программы ремонта почтовых отделений, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

По словам Минниханова, в республике насчитывается 1138 отделений почтовой связи и более 8 тысяч сотрудников.

— Хочу поблагодарить вас за совместную работу. Отделение почты — это один из ключевых социальных объектов, особенно в сельской местности, — подчеркнул он.

Темой обсуждения стала программа ремонта почтовых отделений, которая реализуется в Татарстане. Работу ведут по поручению президента России Владимира Путина. В 2022 году в республике модернизировали 15 отделений почтовой связи, в 2023-м — 32 объекта. Программа будет продолжена и в текущем году.

Помимо этого, темами обсуждения стали расширение перечня доступных услуг в почтовых отделениях, привлечение кадров и реализация логистического потенциала Татарстана. Волков станет участником заседания итоговой коллегии Минцифры республики.

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Галия Гарифуллина