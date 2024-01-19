Казанский метеоролог спрогнозировал похолодание после снежных и ветреных выходных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сложная погодная обстановка в Татарстане продержится до воскресенья. Затем республику ожидает похолодание, рассказал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— Перестройка процесса начнется с воскресенья после обеда уже. Совокупно выпадет больше 20 мм осадков за ближайшие два дня. У нас за последние сутки на метеостанции выпало 11 мм за последние сутки. Это 25% месячной нормы, — поделился собеседник прогнозом.

Как рассказал эксперт, в республике с воскресенья поменяются воздушные потоки и вырастет атмосферное давление. К следующей неделе температура воздуха понизится.

Сейчас на территории региона действует штормовое предупреждение. На протяжении дня в Казани и других районах республики будет идти сильный снег. Также ожидается метель и сильный ветер.

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Айрат Назипов