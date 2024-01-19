Международная федерация киберспорта приостановила членство ФКС России

Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России. Это произошло после жалобы Украинской федерации электронного спорта, говорится в заявлении IESF.

Причина жалобы украинской стороны заключалась в том, что ФКС России открыла свои представительства в новых регионах РФ и начала там работу.

По мнению Украинской федерации электронного спорта, это нарушает положение IESF об уважении суверенитета других стран. В заявлении организации говорится, что IESF провела онлайн-встречи с каждой из сторон, выслушав их доводы. Затем путем тайного голосования в Международной федерации киберспорта пришли к решению приостановить членство России.

Однако, как уточняется, российские киберспортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Приостановка членства будет оставаться в силе до заседания генеральной ассамблеи IESF, на котором примут решение или о восстановлении членства РФ, или о продлении ограничения «до тех пор, пока ФКС России не устранит причину приостановки» — то есть, не закроет свои представительства в новых регионах.

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Илина Хакимова