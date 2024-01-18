Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Знаменитый российский теннисист, первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Australian Open, одного из четырех турниров Большого шлема. Во втором круге он победил финского спортсмена Эмила Руусувуори.



Встреча теннисистов продолжалась почти 4,5 часа и была очень напряженной. Медведев одержал убедительную победу со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

Напомним, что Даниил Медведев занимает 3-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) — это высший результат среди российских спортсменов.

Теперь он готовится к встрече с канадским спортсменом Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает 30-е место в рейтинге ATP.

15 января Даниил Медведев успешно преодолел стартовый раунд теннисного турнира Большого шлема Australian Open, обыграв француза Терена Атмана.

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Маргарита Головатенко