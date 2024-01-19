КАМАЗ разработает первый беспилотный самосвал челночного типа

ПАО «КАМАЗ» совместно с учеными из Кузбасского государственного технического университета начали разработку беспилотного карьерного самосвала челночного типа. Машина будет перевозить до 220 тонн груза и станет частью программы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс».

Проект включает создание двух лабораторий — «Моделирования и цифровых двойников» и «Цифровой системы диспетчеризации и беспилотного управления». Они будут открыты на базе КузГТУ в феврале 2024 года при поддержке челнинского автогиганта.

Особенностью самосвала будет инновационная конструкция, которая позволит ему двигаться по заданному маршруту в роботизированном режиме, сообщает Chelny-biz.ru. Это снизит эксплуатационные расходы и увеличит производительность, а также поможет сократить затраты на топливо и шины.

Ученые уже завершили второй этап исследований и разработали технический проект на цифровую систему управления угольным карьером. Впереди — создание самого самосвала и его тестирование в реальных условиях.

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