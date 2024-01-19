Арест имущества помог взыскать долг с компании в Алькеевском районе Татарстана

В Алькеевском районе Татарстана судебные приставы арестовали имущество одной из местных компаний в целях взыскания налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.

Предприятие задолжало налоговикам 740 тысяч рублей.

Приставы наложили арест на два земельных участка должника. Эта крайняя мера оказалась эффективной — как только компания узнала об аресте имущества, она поспешила погасить задолженность по налогам и исполнительский сбор в сумме 100 тысяч рублей.

Денежные средства были перечислены в казну государства, после чего исполнительное производство было окончено.



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