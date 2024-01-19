В 2023 году в фонд «Казанского Кремля» закупили 291 предмет

В 2023 году в фонды Музея-заповедника «Казанский Кремль» закупили 291 предмет, а в качестве пожертвования передали 295 различных единиц хранения. За счет Министерства культуры Татарстана было куплено 11 предметов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

На сегодняшний день коллекция фондов «Казанского Кремля» насчитывает уже 22 852 единицы хранения.

Из них более 8 тыс. единиц — предметы основного фонда; более 14 тыс. единиц — предметы научно-вспомогательного фонда, из них 8 044 единицы составляют предметы археологических раскопок на территории Казанского кремля.

В пресс-службе «Казанского Кремля» рассказали «Реальному времени» подробнее о некоторых экспонатах:



Издание Священного Корана 1803 года. Впервые в истории мусульманами Священный Коран был напечатан в Казани в 1803 году. Издание было отпечатано в типографии Императорской Казанской гимназии и вышло в двух форматах. Двухтомное оформление было более крупного размера, а десятитомное издание, предназначавшееся для детей, было более компактным. Отдельный том именно этого издания 1803 года приобретен в фонды Музея-заповедника «Казанский Кремль».

скриншот realnoevremya.ru/фото экспонатов Музея-заповедника «Казанский Кремль»

Потир 1795 года. Это — сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и принятии Святого Причастия. Он был изготовлен в 1795 году мастером Алексеем Торловым, работавшем в Великом Устюге. Чаша с отогнутым краем вставлена в декоративное ажурное обрамление из серебра и украшена четырьмя накладными овальными медальонами с гравированными изображениям в рост: Христос Вседержитель, Богоматерь, Иоанн Креститель, Распятие.

скриншот realnoevremya.ru/фото экспонатов Музея-заповедника «Казанский Кремль»

Образец стрелкового оружия середины XIX века. Коллекция музея пополнилась капсульным охотничьим ружьем середины XIX века. Представленный образец является переделанным ружьем 1845 года. Оно примечательно тем, что во время Крымской войны 1853—1856 годов было основным оружием русской пехоты. У ружья установлен армейский капсюльный замок, произведенный на Тульском оружейном заводе в 1858 году.

скриншот realnoevremya.ru/фото экспонатов Музея-заповедника «Казанский Кремль»

Статуэтка «Офицер» первой половины XIX века. Фарфоровая статуэтка бравого офицера российской армии в двууголке, с пышными усами начала XIX века. Она изготовлена на фабрике Петра Козлова, которая была основана в 20-е годы XIX века в деревне Жировой Бронницкого уезда.

скриншот realnoevremya.ru/фото экспонатов Музея-заповедника «Казанский Кремль»

Шашка кавалерийская образца 1927 года со штыком от винтовки Мосина образца 1891/1930 гг . Шашка была принята на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в ноябре 1927 г. Являлась небольшой модернизацией «горловской» казачьей шашки образца 1881 года. Как и старая шашка, она выпускалась в двух вариантах: с креплениями для штыка от винтовки Мосина и без. Выпускалась с 1928 по 1946 год, главным образом на заводе в Златоусте. Приемные клейма на шашке, закупленной в фонды музея-заповедника, датируются 1941 годом. Так что, возможно, шашку в войска отдали в 1941 году.

скриншот realnoevremya.ru/фото экспонатов Музея-заповедника «Казанский Кремль»

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Илина Хакимова