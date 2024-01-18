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В Казани демонтируют еще семь незаконно установленных торговых объектов

10:07, 18.01.2024

В Казани утвердили новый список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих сносу. Всего в список включили семь зданий.

Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани, снести торговые объекты нужно по адресам:

  • ул. Гаврилова, вблизи дома №77;
  • ул. Мира, вблизи дома №45;
  • ул. Абсалямова, вблизи дома №37а;
  • ул. Мамадышский тракт, (кадастровый №16:00:000000: 253);
  • ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №105а;
  • проспект Победы, вблизи дома №29/57;
  • ул. Оренбургский тракт, вблизи дома №22а.

Собственников указанных объектов установить не удалось. Они должны убрать их добровольно до 22 января. В противном случае их собственность демонтируют и переместят в принудительном порядке в срок с 23 января по 21 апреля.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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