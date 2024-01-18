В Казани демонтируют еще семь незаконно установленных торговых объектов
В Казани утвердили новый список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих сносу. Всего в список включили семь зданий.
Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани, снести торговые объекты нужно по адресам:
- ул. Гаврилова, вблизи дома №77;
- ул. Мира, вблизи дома №45;
- ул. Абсалямова, вблизи дома №37а;
- ул. Мамадышский тракт, (кадастровый №16:00:000000: 253);
- ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №105а;
- проспект Победы, вблизи дома №29/57;
- ул. Оренбургский тракт, вблизи дома №22а.
Собственников указанных объектов установить не удалось. Они должны убрать их добровольно до 22 января. В противном случае их собственность демонтируют и переместят в принудительном порядке в срок с 23 января по 21 апреля.
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