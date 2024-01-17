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На горнолыжном курорте в Татарстане спасли сноубордиста из бетонной ямы

21:17, 17.01.2024
На горнолыжном курорте в Татарстане спасли сноубордиста из бетонной ямы
Фото: взято realnoevremya.ru у МЧС России

В Верхнеуслонском районе Татарстана сотрудники МЧС России пришли на помощь сноубордисту, который попал в беду на горнолыжном курорте.

Мужчина съехал с трассы и упал в бетонированную яму на территории строящейся газовой станции, получив серьезные травмы, сообщили в МЧС России.

Сотрудники пожарной части №8 прибыли на место происшествия. Они использовали специальные веревки и спинальный щит, чтобы аккуратно поднять пострадавшего из ямы и передать его врачам.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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