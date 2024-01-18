КАМАЗ передал Челябинской области 10 автобусов

ПАО «КАМАЗ» поставило десять новых газомоторных автобусов НЕФАЗ в Копейский городской округ Челябинской области. Техника вышла на городские маршруты в январе этого года.

Каждый автобус рассчитан на 95 пассажиров, включая 30 сидячих мест. Техника оснащена современными опциями, такими как кондиционер с обогревом, тахограф, бегущая строка и система подсчета пассажиропотока. Также есть возможность бесконтактной оплаты проезда и доступ к Wi-Fi.

— Считаю, то, что сделано за последние годы, — это такой прорыв, серьезный шаг вперед по обновлению общественного транспорта для всего региона. Ничего подобного не было с советских времен. Транспорт обновляется, и это заметно на улицах жителям. Мы эту работу продолжим и по программе «Безопасные качественные дороги», и через специальную программу лизинга. В Копейске мы завершим полностью обновление общественного транспорта, — передает сайт КАМАЗа слова губернатора области Алексея Текслера.

Автобусы для Копейска закуплены в рамках программы специальных казначейских кредитов. Объем финансирования программы составляет 190 млрд рублей, из них 50 млрд рублей направлено на обновление общественного транспорта, в том числе на закупку новых автобусов.

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