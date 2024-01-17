Застрявших в Набережных Челнах водителей фур обеспечат горячим питанием

Власти Набережных Челнов организуют горячее питание для водителей большегрузов из-за пробок на трассе М-7. Там ограничили движение для большегрузов в связи с непогодой, рассказал замруководителя исполкома города Илья Зуев.

— Мы обращаемся к водителям соответствующих транспортных средств, чтобы они ограничили свои поездки. Те, кто уже попал в автомобильный затор, — чтобы они оставались на месте, не загромождали движение. Мы предпримем действия, чтобы обеспечить их горячим питанием, необходимой медицинской помощью, если она потребуется. Работает телефон 112, мы активно принимаем информацию, по каждому обращению отрабатываем, помощь оказываем, — передает его слова Chelny-biz.ru.

Кормить водителей будут в школе №3 (переулок Юности, 1). Также предусмотрена помощь для тех, кто не может самостоятельно передвигаться по городу — для них готовы организовать автобус. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий.

Из-за метели и обилия осадков в некоторых районах республики были перекрыты федеральные трассы. Непростая ситуация и в казанском аэропорту — самолеты либо не могут вылететь из столицы республики, либо, наоборот, прилететь. Как регион справляется со стихией — в обзоре «Реального времени».

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