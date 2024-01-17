В России два иностранных хостинг-провайдера были оштрафованы на 6 млн
Суд в Москве назначил иностранным хостинг-провайдерам Bluehost Inc. и Kamatera Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей, выяснило «Реальное время».
Постановлением мирового судьи судебного участка №374 Таганского района города Москвы хостинг-провайдеры Bluehost Inc. и Kamatera Inc. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.49 Кодекса России об административных правонарушениях. Каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн рублей.
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