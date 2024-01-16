В ГИБДД Татарстана призвали водителей не выезжать за пределы населенных пунктов из-за ухудшения погоды

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Татарстане Госавтоинспекция региона призвала всех участников дорожного движения не выезжать за пределы населенных пунктов.



Согласно прогнозам, 17 января в республике ожидается сильный снег, метель с видимостью до 500 метров, заносы и порывы ветра до 27 метров в секунду.

Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов, а тем, кто уже находится в пути, — быть особенно внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге, следует незамедлительно обращаться в Госавтоинспекцию Татарстана по телефону 8 (843) 533-38-88.

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Маргарита Головатенко